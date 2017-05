As ampliacións de capital soben un 83,7% en abril en Galicia, fronte ao descenso do 18,7% da media

As ampliacións de capital levadas a cabo por sociedades mercantís subiron un 83,7% en abril en Galicia, ata 31,67 millóns de euros, fronte ao descenso do 18,7% rexistrado pola media, segundo os datos de Axesor.

Deste xeito, no conxunto estatal, estas operacións situáronse en 1.978,3 millóns de euros, o dato máis baixo para este mes desde a entrada en vigor do euro.

Este recorte débese ás baixadas experimentadas nas ampliacións de capital de empresas dedicadas a actividades inmobiliarias (-42,1%), construción (-52,7%) e actividades artísticas e recreativas (-97,8%).

En concreto, as inmobiliarias ampliaron capital en abril por un importe de 372,6 millóns de euros; as empresas da construción fixérono por valor de 120 millóns de euros, e as actividades artísticas por 11,5 millóns de euros.

Por comunidades, Madrid rexistrou en abril un retroceso interanual no importe das ampliacións de capital do 61,9%, con 453,7 millóns euros, mentres que en Cataluña caeu un 45,9%, ata os 292,1 millóns de euros.

No lado contrario destaca Andalucía, que multiplicou por máis de tres o volume captado en ampliacións de capital, ata case 700 millóns de euros, debido á inscrición dunha gran empresa como holding empresarial que captou máis de 544 millóns de euros.

No que se refire ao tamaño das compañías, por segundo mes consecutivo foron as grandes empresas as que lideraron as ampliacións de capital, con 918,6 millóns de euros, un 5,1% máis, mentres que as pequenas empresas recortáronas un 28,2%, con 856,2 millóns de euros.

SOBEN NO ACUMULADO DO ANO

Pese ao descenso de abril, no acumulado do ano (xaneiro-abril) o saldo das ampliacións de capital é un 5,8% superior ao do mesmo período de 2016, con 13.169,7 millóns de euros.

No caso da comunidade galega, no acumulado contabilízase unha diminución do 50,3%, ata unha cifra algo superior aos 287,45 millóns de euros.

Axesor atribúe este repunte ás "extraordinarias cifras de marzo", cando as ampliacións de capital multiplicáronse por máis de dúas grazas a operacións realizadas en infraestruturas e actividades tecnolóxicas vinculadas á industria da alimentación.