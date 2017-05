A Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía celebra o 31 de maio o 'I Foro Galego de Arbitraxe'

A Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía celebrará o próximo 31 de maio na sede viguesa de Afundación o 'I Foro Gallego de Arbitraxe', co que trasladará aos empresarios e colectivos galegos "as vantaxes" da vía arbitral fronte á xustiza ordinaria, como son "a súa economía, axilidade, flexibilidade, especialización e confidencialidade".

Nota Foro Gallego Arbitraxe | Fonte: Europa Press

O evento foi presentado este venres polo presidente da Cámara de Comercio, José García Costas, e polo presidente da Corte de Arbitraxe cameral, José Manuel Fernández Alvariño, que destacaron que con este evento preténdese "mellorar o coñecemento sobre os procedementos arbitrais" entre as empresas, para que esta vía úsese como opción preferente ante os conflitos.

A arbitraxe é un procedemento privado polo que as partes, en lugar de acudir aos xulgados, de mutuo acordo someten as súas disputas a persoas independentes denominadas árbitros, quen se encargan de resolver o conflito e ditar unha decisión que é obrigatoria para as partes e susceptible de ser executada.

Para promover o seu uso no 'I Foro Galego de Arbitraxe', o catedrático emérito de Dereito Mercantil da Universidade de Santiago José Antonio Gómez, ofrecerá a conferencia inaugural sobre 'A arbitraxe como vía de resolución de conflitos mercantís'. Tras iso, celebraranse mesas redondas sobre 'Os procedementos na arbitraxe' e 'Como impulsar a arbitraxe en Galicia'.