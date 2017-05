A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, cualificou de "broma de mal gusto" que o aínda alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita (SAL), sinale ás discrepancias xurdidas co proxecto de reforma da rúa Luís Rocafort, impulsado polo goberno provincial, como o "detonante" a ruptura do pacto de goberno que a súa formación mantiña co Partido Socialista e o BNG.

Silva advertiu de que "ninguén se atreva" a responsabilizar á a institución provincial do cambio de goberno en Sanxenxo, tras o acordo entre SAL e o PP. "Sei perfectamente o que hai detrás", asegurou.

E é que para a presidenta provincial a eliminación de "18 prazas de aparcadoiro" non son "o fondo da cuestión" xa que, segundo apuntou, o convenio para a reforma desta avenida foi asinado "de común acordo co alcalde".

"Non podo tomar en serio que nos responsabilicen de investir máis 1,5 millóns de euros nunha obra en Sanxenxo", afirmou a dirixente socialista, que cualificou o ocorrido como unha "tomadura de pelo".

A xustificación do alcalde de Sanxenxo "non se sostén", sinalou Silva, que pediu "seriedade" ao actual rexedor porque a súa "desculpa", dixo, "non a cre ninguén".

Con respecto ao futuro alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, a presidenta provincial sinalou que na provincia de Pontevedra "todo o mundo" coñece a súa traxectoria. Así, destacou que mentres algúns políticos "levan mochilas libres de cargas, outros as levan cheas de tristes e terribles cargas".

"MOCIÓN DE CENSURA ENCUBERTA"

Pola súa banda, o secretario provincial do Partido Socialista de Pontevedra, Santos Héctor, asegurou non ter "ningunha dúbida de que detrás desta moción de censura encuberta está o señor Rueda". "No ADN do PP está facer da política un vertedoiro", manifestou.

Neste sentido, afirmou que o presidente provincial do Partido Popular, Alfonso Rueda, "segue o modelo que implantou o señor Louzán na provincia de Pontevedra". Así, cualificou o acordo asinado por Gonzalo Pita e Telmo Martín como "un episodio vergoñento máis na historia do PP".

Ademais, alertou da "traxectoria chea de sombras" de Telmo Martín "que agora tamén está a manchar ao señor Pita", apuntando que ningún dos dous son "dignos representantes" dos veciños de Sanxenxo.

Finalmente tachou de "ridícula" a xustificación de Gonzalo Pita para romper o pacto con socialistas e nacionalistas situando como detonante as discrepancias xurdidas coa reforma da avenida Luís Rocafort, unha obra impulsada pola Deputación de Pontevedra e á que se opuña, nos seus termos actuais, o alcalde, mentres era defendida polos seus socios de goberno. "Deberiamos saber que ocultan", concluíu.