O arquitecto Javier Serrano participa o 25 de maio na Coruña no ciclo '12 miradas:: Riverside'

O arquitecto Javier Serrano, unha do cinco membros do colectivo Boamistura, participará o 25 de maio na Coruña na proposta cultural '12miradas::Riverside', comisariado por Carlos Quintáns e impulsado por Corporación Hijos de Rivera e Laboratorio Creativo Vilaseco.

No ano 2001, formouse o colectivo Boamistura, que se definen como "cinco cabezas, dez mans e un só corazón". Os seus membros viven e traballan en Madrid, "aínda que non pairan de moverse por todo o mundo transformando rúas e creando vínculos entre as persoas", engaden os promotores deste encontro.

O grupo, formado por un arquitecto, un publicista, un enxeñeiro de camiños e dous licenciados en Belas Artes, está enraizado no grafiti. Tamén utiliza como soporte o espazo público "para reivindicar o urbano e a arte como motor de cambio".

Do seu traballo, a organización indica que "boa proba diso" son 'Al Karama' (La Blanche, Alger, 2013), ou 'Sisi Ni Mashujaa' (Nairobi, Kenia, 2016), da súa serie de proxectos participativos 'Crossroads".