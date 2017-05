Fitch rebaixa o rating de Popular outro chanzo dentro do 'grao de especulación'

A axencia de cualificación crediticia Fitch rebaixou o rating de débeda a longo prazo de Popular outro chanzo dentro do 'grao de especulación' e situou a súa perspectiva en 'negativa'.

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

Concretamente, a calificadora baixou a nota da entidade presidida por Emilio Saracho desde 'B+' a 'B', ambas as en 'calidade pobre' dentro do 'grao de especulación', coñecido como 'bono lixo'.

A axencia basea esta decisión na "deterioración" da posición de capital do banco no primeiro trimestre do ano desde os "xa débiles" niveis nos que se atopaba antes, así como na súa opinión de que existe un "risco aumentado" na habilidade do banco de executar unha acción material que restaure a súa solvencia e acelere a redución de activos problemáticos.

"Ademais, reflicte a nosa visión das dificultades que o novo equipo de xestión atopou en executar accións para remediar a situación nada máis ser nomeado", sinalou a calificadora.

En opinión da axencia, atrasar a decisión sobre o seu futuro ou a súa execución "aumenta o risco" dunha "deterioración" na súa base crediticia. "A franquía de Popular e os seus reservas de liquidez son particularmente sensibles aos sentimentos dos consumidores e os investidores", indicou.

Para Fitch, o perfil de financiamento do banco apontóase na súa base de depósitos comerciantes polo miúdo, que se mostrou "estable" durante o primeiros tres meses do ano.

A calificadora xa rebaixou un chanzo o rating da entidade o pasado mes de febreiro, ata situalo en 'B+', unha nota que, tres meses despois, volveu a ser rebaixada.