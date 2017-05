O director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Ángel Pérez Dubois, defendeu este venres que "hai que respectar a presunción de inocencia" do exdelegado da Xunta en Ourense Rogelio Martínez, fronte ás duras críticas do PSdeG, que se pregunta "que lle debe Alberto Núñez Feijóo" para que o seu Goberno "sígalle protexendo".

O debate sobre a situación de Martínez chegou á Comisión Institucional do Parlamento despois de que, en abril, o Xulgado de Instrución número uno de Ribadavia decretase a apertura de xuízo oral contra el por delitos de malversación de caudais públicos, falsidade documental e fraude de subvencións da Unión Europea (UE).

Os feitos remóntanse a 1999 e localízanse en Arnoia (Ourense), onde Martínez era alcalde entón. Todo se activou por mor da presentación dun proxecto de construción dunha planta de biomasa ao amparo do Plan Leader II por un importe de 13 millóns de pesetas (78.131,57 euros) e que finalmente non chegou a executarse.

A acusación sinala a responsabilidade de Rogelio Martínez ao considerar que como alcalde de Arnoia e presidente do Grupo de Acción Local 'Ceivam', encargado da xestión das axudas da UE, é autor dun delito de prevaricación.

Nesta conxuntura, a deputada socialista Noela Blanco acusou á Xunta de facer "oídos xordos" ás denuncias formuladas entón e "non controlase o uso" destes fondos. Tamén destacou o "papel crave" de Martínez "na batalla de bandas" do PP de Ourense, que enfrontou "aos das boinas" de Baltar cos do "birrete" de Feijóo.

DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES TRAMITADAS

O alto cargo da Xunta incidiu no carácter "político" da intervención da parlamentaria socialista e defendeu o control da Xunta dos fondos Leader II. De feito, subliñou que en Arnoia, do mesmo xeito que no resto de zonas, "a maioría dos investimentos" ligados con estes fondos europeos "foron executados e certificados de forma correcta".

Tamén defendeu a actuación do Executivo á hora de denunciar e subliñou que, desde 2009, a Intervención Xeral da comunidade comunicou 262 "irregularidades" á Oficina Europea de Loita Antifraude (OLAF), 162 das cales están ligadas con programas operativos do período 2000-2006 e outros cen, co período 2007-2013.

"Sempre que superan os 10.000 euros de gasto comunitario comunícanse", asegurou, antes de matizar que se trata de "irregularidades que non teñen que supor fraude". Devandito isto, reiterou a súa petición de respecto á presunción de inocencia de Rogelio Martínez, aínda pendente dunha decisión xudicial.

"Vostede está a equivocar o tempo, non pode acusar a Rogelio Martínez, ao que debemos respectar ao máximo na súa presunción de inocencia", advertiu a Noela Blanco, quen considerou "vergoñoso" que os populares "sigan apoiando" ao exdelegado da Xunta en Ourense.

"É vergoñento que lle sigan apoiando e tamén a ese grupo de acción local imputado de arriba abaixo. Que papeleta acaba de facer hoxe. Inhibíronse de pór en coñecemento da OLAF estes feitos e agora non só gardan silencio, senón que saen no seu defensa", resolveu.