Máis de 200 tractores percorren Viana do Bolo (Ourense) para protestar pola falta de axudas tras as xeadas

Máis de 200 tractores tomaron este venres as estradas de Viana do Bolo (Ourense) en protesta pola falta de axudas da Xunta para os produtores de castaña e cereal, así como apicultores afectados polas xeadas do mes de abril.

Tractorada en Viana do Bolo | Fonte: Europa Press

Gandeiros e produtores do seis municipios do Leste da provincia responderon á convocatoria realizada polo sindicato Unións Agrarias (UU.AA). Entre as 11,30 e as 15,00 horas percorreron Viana do Bolo e varias estradas da comarca ata desembocar en Augas Mansas, onde tivo lugar a lectura dun manifesto.

Os produtores da zona reclaman axudas por parte das institucións e lamentan que un mes despois das xeadas que afectaron aos seus cultivos non recibiron ningún tipo de apoio institucional.

A responsable comarcal de UU.AA., María Páez, explicou que a xeada do 27 de abril acabou con "o 100% da produción de castañas e cereais", e tamén afectou os produtores de mel, porque desde entón apenas houbo floración.

"Tivemos que sacar os tractores para que se saiba como estamos" dixo Páez, que insistiu en que sen axudas moitas explotacións non poderán manterse este ano.

Así mesmo, explicou que o frío se levou por diante a colleita de centeo e da forraxe co que se esperaba manter ao gando. A situación "é similar" no caso das castañas, que supuñan un apoio á economía de moitos produtores.

UNHAS 500 FAMILIAS AFECTADAS EN SEIS CONCELLOS

Unións Agrarias cifra nunhas 500 familias as afectadas no seis concellos que compoñen o oriente da provincia e que se suman ás demandas dos viticultores que tamén viron moi minguada a colleita deste ano polas intensas xeadas de abril.

Paéz lamentou que a diferenza do que ocorreu co viño, os produtores de castaña e de centeo non recibiron ningún tipo de apoio ou visita por parte de representantes do Goberno galego.

"Se agora veñen que o fagan con algo, que veñan con solucións", pediu a responsable de UU.AA. Os produtores da zona confirmaron que participarán en máis actividades de protesta e que o martes participarán nunha concentración convocada polas denominacións de orixe en Ourense.