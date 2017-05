A deputada socialista Loli Toja esixiulle ao Goberno galego "transparencia e cumprimento da legalidade" na xestión da petición de segregación e posterior venda das centrais de Ferroatlántica en Cee e Dumbría.

Encontro das representantes socialistas con traballadores de Ferroatlántica | Fonte: Europa Press

A parlamentaria socialista mantivo este venres un encontro en Cee co Comité de Empresa, unha reunión na que tamén participou a portavoz socialista no Concello, Margot Lamela.

A responsable socialista, que pediu que se rexeite a segregación solicitada pola empresa, trasladou a esixencia de respostas por parte dos traballadores. Ademais, asegurou que os ve "desanimados" tras o encontro co conselleiro de Económia, Emprego e Industria, Francisco Conde, no que, na súa opinión, "non dixo nada" e só conseguiu "crear máis incerteza e angustia".

Por iso, Toja pediulle á Xunta que "termine coas tomaduras de pelo" a unha comarca "despois de meses negando a evidencia da petición de segregación por parte de Ferroatlántica". "O seu futuro está en xogo pola operación de venda dunha empresa que utiliza a miles de familias como moeda de cambio para tapar as súas débedas", denunciou.

Ademais, no encontro, comprometeuse cos traballadores a levar as súas demandas á Cámara galega. "Están convencidos de que foron convocados a falar co Goberno galego para cubrir o expediente, para esconder que en realidade non están a facer nada", sinalou.

Neste sentido, avanzou que o PSdeG presentará unha pregunta sobre esta cuestión na sesión de control ao Goberno na que trasladarán ao conselleiro as demandas formuladas polos traballadores.