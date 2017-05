Un ciclista resulta ferido ao ser atropelado por un turismo en Cangas (Pontevedra)

Un ciclista resultou ferido ao ser atropelado por un turismo na Avenida da Coruña do municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo.

Segundo informou o CIAE 112, o suceso tivo lugar sobre as 14,40 horas, cando un particular avisou de que o ciclista estaba ferido e tirado no chan.

Tras recibir a alerta, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia avisou a Urxencias Sanitarias de Galicia, á Policía Local, aos Bombeiros do Morrazo e a Protección Civil da localidade.