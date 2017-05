O director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor, negou o "desmantelamento" do Servizo de Vixilancia Aduaneira para combater o narcotráfico en Galicia, fronte á deputada do BNG Montse Prado, quen puxo o foco no futuro do helicóptero de Vigo ("único medio aéreo" que permanece en Galicia para a loita contra esta secuela) tras a "eliminación" doutros medios aéreos e lanchas.

Na Comisión Institucional, o alto cargo da Xunta subliñou que as competencias sobre este asunto son estatais, pero aclarou, en todo caso, que non se eliminará o helicóptero de Vigo, senón que este compartirase con outras zonas "en operativos puntuais" e que, mentres tanto, será "substituído" de forma "xustificada" por un avión.

Así, censurou a lectura "catastrofista" do BNG e, tras negar o "desmantelamento" do Servizo de Vixilancia Aduaneira, recalcou que, en todo caso, a loita contra o narcotráfico non depende só deste servizo, senón que tamén teñen un papel determinante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

A modo de exemplo dos resultados referiuse a as últimas operacións de loita contra a cocaína. "Dinnos que somos os seus amigos e que lles abrimos a porta e a policía que máis aprehende é a española", esgrimiu Menor.

PASEOS EN IATE

Enfronte, a nacionalista Montse Prado esgrimiu que, "por moito que a Xunta diga que aquí non se desmantela nada", o certo é que "se eliminan medios aéreos, así como varias lanchas e o persoal do servizo achégase aos 60 anos".

"É evidente o lado do que está o PPdeG", sinalou, antes de preguntarse se fían os populares a loita contra o narcotráfico "ás conversacións do presidente paseando en iate pola ría de Arousa", en alusión ás fotos de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado.

"Se non dan recursos a quen loitan, o que fan é pór a alfombra vermella para que entre o narcotráfico", advertiu a deputada, cuxa actitude reprobou o director xeral. "Fotos de iates hai para todos", replicou, en alusión á imaxe do exvicepresidente Anxo Quintana nun iate co construtor Jacinto Rey.