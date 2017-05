O Eixo Atlántico reclama que os estudantes de Erasmus tamén se beneficien do fin do 'roaming'

O Eixo Atlántico remitiu unha carta ao comisario de Mercado Único Dixital da Comisión Europea, Andrus Ansip, para reclamar que se revise a situación dos Erasmus para que sexan incluídos entre os beneficiarios da desaparición da tarifa móbil en itinerancia ou 'roaming' na Unión Europea.

O Eixo, que volveu a celebrar que o próximo 15 de xuño entre en vigor a normativa que suporá eliminar esta tarificación para viaxeiros, traballadores e habitantes de zonas transfronteirizas, manifestou que aínda "quedan aspectos por resolver, como é o caso da situación na que quedan os estudantes Erasmus".

A nova normativa aplicarase a usuarios de telefonía móbil en tránsito (viaxeiros, e traballadores transfronteirizos), de maneira que, mentres estean máis tempo no seu territorio nacional que no estranxeiro, poderán beneficiarse de prezos nacionais tamén fóra das súas fronteiras, tomando como período de referencia catro meses consecutivos.

Neste marco, o secretario xeral do Eixo, Xoan Vázquez Mao, incidiu na necesidade de eliminar as cláusulas de "uso abusivo" que contén a normativa e que afectan aos Erasmus, quen ven penalizados por "uns custos de 'roaming' que poderían eliminarse facilmente coa presentación do documento universitario acreditativo ante a operadora".

PIDE O APOIO DOS REITORES

O Eixo solicitou o seu apoio á Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) e ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), para o que remitiu cartas aos seus respectivos presidentes, Segundo Píriz e António M.Cunha, respectivamente, para que soliciten á Comisión Europea a inclusión dos Erasmus entre os beneficiados.

"É preciso tamén que as universidades utilicen as súas propias canles para solicitar á Comisión Europea a inclusión dos estudantes Erasmus entre os beneficiarios da eliminación do 'roaming'", mantivo a entidade, que suxeriu que os reitores poden empregar as estruturas europeas de coordinación e participación para defender os intereses dos seus alumnos.