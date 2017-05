O Parlamento pide avanzar nas aplicacións e solucións tecnolóxicas en galego para os procedementos xudiciais

O Parlamento de Galicia pretende que a Xunta se dirixa ao Ministerio de Xustiza para avanzar no impulso de aplicacións tecnolóxicas en galego que permita desenvolver os procedementos xudiciais neste idioma.

Así o certifica unha iniciativa aprobada na Comisión Institucional este venres por unanimidade. En base a unha proposta inicial de En Marea, a proposta que foi apoiada por todos os grupos é froito dunha transacción cunha emenda do Grupo Parlamentario Popular.

En concreto, o Parlamento pide a cesión dos códigos fonte do sistema de xestión procesual que permitan, "se é tecnicamente posible", xerar unha versión da aplicación en galego, que permita tramitar "integramente nesta lingua" os procedementos xudiciais.

Tamén se demanda que as solucións tecnolóxicas en desenvolvemento no ámbito da xustiza dixital contemplen "solucións multilinguaxes" que garantan un expediente xudicial e fiscal electrónico "respectuoso cos dereitos lingüísticos da cidadanía e da plena vixencia da cooficialidade lingüística".

REXEITADAS

Na comisión, foi rexeitada unha iniciativa socialista sobre a consignación dunha nova partida orzamentaria para aumentar o persoal do Instituto de Medicamento legal de Galicia (Imelga), así como a dotación dun psicólogo permanente para asistir ás vítimas a cada un dos xulgados con competencias en materia de violencia machista.

Tampouco saíu adiante unha proposta do BNG que se centraba nas "deficiencias" detectadas na xestión da plataforma informática do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112, así como "os gastos de desprazamento ocasionados ao persoal", a consecuencia do traslado ás novas instalacións da Estrada (Pontevedra).