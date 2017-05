Denuncian que faltan as credenciais dos interventores de Pedro Sánchez en Pontevedra para as primarias

Partidarios de Pedro Sánchez denuncian que este venres Ferraz remitiu á provincia de Pontevedra o censo de interventores de cara ás primarias do domingo sen as credenciais para que os que apoian ao ex secretario xeral do PSOE exerzan o seu labor.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, partidarios de Pedro Sánchez puxéronse en contacto coa xestora estatal do PSOE para facerlles chegar a súa queixa sen que polo momento recibisen resposta.

Ademais, advirten de que, no caso de que non se liquide esta situación, non permitirán a constitución de ningunha das mesas da provincia.

Un total de 10.394 militantes socialistas en Galicia están chamados a participar o domingo nas primarias nas que se elixirá a persoa que dirixirá o partido durante os próximos anos. Para iso, poderán acudir a algún dos 188 centros habilitados para votar.

En Pontevedra están chamados ao voto este domingo un total de 2.844 socialistas, que poderán exercer o seu dereito no medio centenar de mesas electorais.