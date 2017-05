Pablo Díaz pecha a xira en 'Falaredes' este sábado no Auditorio de Galicia tras pasar por 18 concellos

O espectáculo 'Tic Tac Toc', impulsado polo músico coruñés Pablo Díaz, pechará este sábado en Santiago a súa xira no programa 'Falaredes' cunha nova actuación no Auditorio de Galicia, tras pasar por 18 concellos.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, destacou a "grandísima acollida e o éxito total desta actividade", que naceu co obxectivo de fomentar o galego "no ámbito familiar e a súa transmisión afectiva a través da música".

A cita será ás 18.30 horas na Sala Ángel Brage, do Auditorio de Galicia, e á entrada será libre e gratuíta, previa reserva por invitación que se poderá retirar no despacho de billetes do Teatro Principal ou no propio Auditorio o mesmo día do concerto.