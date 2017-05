TodoCosmos difundirá por cuarto ano consecutivo o coñecemento da astronomía por toda Galicia

O proxecto de divulgación astronómica da USC TodoCosmos desenvolverá durante 2017 a súa cuarta edición consecutiva co apoio da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) e a iniciativa do Observatorio Ramón María Aller da USC.

O obxectivo deste programa é trasladar a divulgación do coñecemento astronómico a todos os lugares nos que sexa demandada, tal e como explicou o seu director, o profesor José Ángel Docobo. Deste xeito, o Observatorio da USC complementa a súa misión investigadora e docente coa de "centro de interpretación dos cosmos, dando servizo a amplos sectores da sociedade".

Docobo participou este venres na presentación da edición 2017 deste programa, nun acto no que estivo acompañado do investigador Pedro Pablo Campo e de representantes dalgún dos concellos participantes.

As actividades comezarán este sábado, día 20, cunha sesión de observación nocturna en Porto do Son (A Coruña), a partir das 22,00 horas, ás que lle seguirán outra en Carballo o 30 de maio e en Rois o 10 de xuño. Ao longo do ano, o Observatorio Astronómico da USC está aberto a peticións que desde distintos concellos ou outras entidades fan para a organización de actividades de divulgación astronómica.

ACTIVIDADES EN 2016

Durante 2016 realizáronse un centenar de actividades divulgativas ao redor da astronomía nos concellos de Allariz, Ames, Barbadás, Boqueixón, Carral, Lalín, Melide, Noia, Ordes, Oroso, Padrón, Porto do Son, Rianxo, Ribadeo, Santiago de Compostela, Sanxenxo, Teo, Tordoia, Vedra, Vila de Cruces e Vilar de Santos.

No propio Observatorio realizáronse sesións para colexios e grupos non só de Santiago, senón tamén de Vigo, Estremadura, Sartrouville (Francia), Tordoia, Padrón, Bueu, Altea (Alacante), A Estrada e Boiro. No caso concreto de Santiago, José Ángel Docobo destacou o importante volume de iniciativas desenvolvidas, como as múltiples visitas guiadas e sesións didácticas ou a celebración do Mes da Astronomía.