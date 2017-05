Alumnos da Escola de Altos Estudos Musicais de Santiago protagonizan o sábado un concerto

A Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) de Santiago programa este sábado un concerto protagonizado polos alumnos do curso de corda para nenos, centrado nas especialidades de violín e violoncello.

EAEM concerto en Santiago | Fonte: Europa Press

Esta actividade, que suporá o broche final ao curso que comezou en novembro, terá lugar a partir das 12,30 horas no auditorio do centro. A asistencia é gratuíta ata completar aforo.

Na primeira parte do concerto, os alumnos, todos eles con idades comprendidas entre os 5 e os 14 anos, interpretarán obras individuais para o seu instrumento, acompañados pola pianista Haruna Takebe.

En concreto, tocarán composicións de diferentes épocas e estilos de compositores como Haydn, Bach, Beriot, Massenet, Fiocco, Bréval, Baklanova, Küchler, Romberg, Komarovski, Sarasate, Paganini, Schumann e Ysaye.

Na segunda parte, os músicos integrarán unha orquestra de cámara para achegar ao público a 'Suite of the day', de Hilary Burgoyne. Levará a batuta o mestre coruñés Jorge Montes, actual director da Orquestra de Nenos da Orquestra Sinfónica de Galicia e profesor de violín no Conservatorio Xan Viaño de Ferrol.