Falece un home nunha saída de vía en Lourenzá (Lugo)

Un home faleceu esta madrugada nunha saída de vía no municipio lucense de Lourenzá nun accidente ocorrido preto das 3,00 horas da madrugada.

Diso informou este sábado o 061 Urxencias Sanitarias de Galicia, que sinala que o home faleceu no lugar tras o accidente de tráfico.

O sinistro tivo lugar na N-634, estrada que une Lourenzá con Mondoñedo, á altura da saída da A-8, no punto quilométrico 582. Foi un particular o que informou de que había un home atrapado nun vehículo envorcado, único ocupante do turismo, sinalan a Europa Press fontes do 112 Galicia.

Ata o lugar do suceso acudiron diversos medios como Garda Civil de Tráfico, Bombeiros de Barreiros e Protección Civil, así como unha ambulancia asistencial e outra medicalizada do 061.