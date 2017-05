Acusan ao PSOE de Pontevedra de pagar os buses de Susana Díaz

A Rede Galeguista do PSdeG-PSOE faise eco das informacións sobre o pago do mitin de Susana Díaz en Madrid con diñeiro do partido. En concreto, este grupo publica unha factura dunha empresa de autocares dun “servicio realizado desde Pontevedra a Madrid” o 25 e o 26 de marzo.

Susana Díaz en Lugo

O pagador da factura sería o “Grupo Provincial PSOE Pontevedra” no “Pazo Provincial - Avda. Montero Ríos”. É dicir, o diñeiro público co que conta para o seu funcionamento o grupo dos socialistas na Deputación de Pontevedra, onde gobernan canda o BNG.

O gasto de 1.320 euros coincide co día, 26 de marzo, no que Susana Díaz organizou un acto de campaña en Ifema, na capital do Estado.

Polo de agora, nin a empresa emisora da factura, Melytur de Mos, nin o citado grupo provincial fixeron pública a súa versión dos feitos.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Dasilva, é unha das dirixentes socialistas galegas máis activas na campaña da presidenta da Junta de Andalucía, canda o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e o ex-secretario xeral do PSdeG, Pachi Vázquez.

Factura dos autobuses publicada pola Rede Galeguista do PSdeG

Os órganos do PSOE teñen a obriga estatutaria de non tomar partido oficialmente por ningún candidato nas primarias. Malia contar con escasos apoios públicos entre os notables do PSdeG, Sánchez parte como favorito para gañar mañá domingo en Galicia, dado que conseguiu máis avais. O último día de campaña está enturbiado, por esta información, e pola denuncia de falta de acreditacións para os interventores de Sánchez.