Atopan a un ancián morto con varias feridas de arma branca á beira da súa casa en Moraña (Pontevedra)

Un home duns 80 anos foi atopado este sábado á beira da súa casa en Moraña (Pontevedra), na parroquia de Amil, con "moitas feridas de arma branca", segundo informan fontes da Garda Civil.

A vítima foi achada na mañá deste sábado, aínda que se investiga se o crime ocorreu horas antes. Polo momento permanecen abertas todas as hipóteses, sinalan as mesmas fontes.

Pola súa banda, a alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, sinalou a Europa Press que esta persoa apareceu morta "con signos de violencia", pero descoñécense as causas que rodean ao suceso e non hai ningún detido.

Tras recibir o aviso de que atoparan ao home sobre as 9,30 horas deste sábado, pasadas as 13,30 horas a zona atopábase acordoada cos investigadores facendo pescudas e á espera da chegada do xuíz para o levantamento do cadáver.