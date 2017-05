O pleno do Concello de Carballo mostra as súas condolencias á familia do policía, que será enterrado este domingo

O Pleno do Concello de Carballo (A Coruña) reuniuse en sesión extraordinaria este sábado para mostrar as súas condolencias á familia de José Luis Garea, o policía local falecido tras ser atropelado nun control por un condutor alcoholizado.

Deste xeito, o pleno arrincou ás 13,30 horas con dous minutos de silencio nunha reunión á que acudiron diversos compañeiros da Policía Local do falecido, así como doutros servizos de emerxencias.

O Concello de Carballo decretou dous días de loito oficial e colgou as bandeiras a media hasta en sinal de duelo, mentres que o consistorio acordou personarse na causa e tomar todas as medidas xudiciais necesaria en defensa do axente falecido.

Así mesmo, o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, explicou que a corporación acudirá a partir das 17,00 horas ao tanatorio de Cerceda (A Coruña) onde se vela ao axente.

O enterro deste policía local, con tres fillos, terá lugar en Cerceda a partir das 18,00 horas.