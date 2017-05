Case 200 persoas da Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual (Aspas) defenderon "a convivencia en igualdade" tras finalizar este sábado o Camiño de Santiago, despois de percorrer 100 quilómetros nas últimas semanas no marco da celebración do seu 50 aniversario.

Membros da asociación Aspas | Fonte: Europa Press

En concreto, a última etapa do Camiño partiu este sábado de San Lázaro e foi a máis curta, tal e como explicou aos medios o xerente de Aspas, Javier García, quen foi o encargado de dirixir o acto, que tivo lugar sobre as 12,30 horas na Praza do Obradoiro, e ao que asistiron membros de todos os partidos que conforman a corporación local.

Tras finalizar o acto, no que tomou a palabra a concelleira Concha Fernández, os participantes lanzaron globos ao aire tras pedir un desexo pola convivencia en igualdade. E é que, defendeu Javier García, a propia camiseta de Aspas que levaban posta todos os participantes reivindica as capacidades das persoas con discapacidade intelectual.

"Ás veces temos que falar de discapacidade para orientar os apoios que teñen que ter as persoas con discapacidade intelectual", explicou o xerente de Aspas, xusto antes de defender a necesidade, no entanto, de "centrarse sempre nas súas capacidades". Por iso, a camiseta, que reza '50 anos facendo Camiño coas persoas con discapacidade', ten as letras 'dis' tachadas.

A asociación Aspas iniciou o Camiño o 1 de abril en Ferreiros, entre Sarria e Portomarín (Lugo). Desde este día, todos os fins de semana, fóra dalgún, membros desta asociación realizaron múltiples etapas do Camiño, sempre levando coches de apoio para que todo aquel que o desexase e lle resultase moi longa a etapa puidese participar.

Con esta idea, a asociación pretendía promover a convivencia e, sobre todo, a necesidade de superar dificultades, tanto no Camiño como no día a día.

Pero ademais desta actividade, que finalizou este sábado 20 de maio, a asociación Aspas ten previstas outras actividades. Así, este domingo realizará unha ofrenda e o 17 de xuño o seu acto central, no que lanzará un libro e un vídeo conmemorativo do seu 50 aniversario.

Ademais, presentará un musical no que participarán unhas 50 persoas, tanto con discapacidade como sen ela.

Xa no segundo semestre realizarán varias mesas informativas da entidade e algunha exposición itinerante relacionada cos 50 anos de historia, ademais dun acto de peche que aínda están a perfilar.