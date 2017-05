A Sala do Militar do Tribunal Supremo ratificou a condena de ao redor de medio ano de suspensión de emprego a dous gardas civís do posto da Guarda (Pontevedra) debido a unha falta moi grave de "abuso de atribucións" por un altercado que protagonizaron bébedos e fóra de servizo nun local de alterne no municipio pontevedrés de Oia, onde un deles chegou a esixir que lle convidasen a "un polvo".

Nun fallo do 16 de maio, o Supremo desestima o recurso de casación imposto polo garda civil Aníbal contra a sentenza do Tribunal Militar Central na que se lle condenaba a el e ao seu compañeiro, o sarxento Hipólito, por uns feitos acontecidos na madrugada do sábado 9 de setembro de 2011.

Así, aválanse os feitos considerados probados nos que ambos os gardas civís irromperon nun local de Oia cunha "actitude prepotente e altanera", onde Aníbal esixiu ao dono sexo gratis cunha das mozas, e tras abordar a dúas mulleres, "comezou a proferir insultos e ameazas" como: "Ímosvos a meter a todas nun coche e a levar" e "ímosvos a foder a todas".

"Eu son o sarxento e faise o que eu diga", espetou o sarxento Hipólito mentres as obrigaba a porse en fila e pedía a súa documentación, ante o cal as mozas atemorizadas comezaron a escaparse cara ás habitacións da planta superior e ao monte. Algunhas delas pediron auxilio telefónico á Garda Civil.

Ao lugar desprazáronse patrullas de garda e á súa chegada, cando un dos axentes recentemente chegados tentaba falar coas mulleres para saber que pasara un dos homes que protagonizaban o altercado recriminoulle: "Ti de que vas?".

Os dous axentes involucrados chamaron pedindo que enviasen a unha patrulla para axudarlles na identificación das mulleres. O operador que atendeu a súa chamada fixo mención a que tiñan "a voz pastosa" froito da embriaguez e mesmo chegou a ouvir ao sarxento dicir: "Noooo, eu non estou!".

"UN CLARO ABUSO DE ATRIBUCIÓNS"

Neste sentido, o Tribunal Supremo remarca na súa sentenza que está comprobado un "claro e reprochable episodio de abuso de atribucións" dos gardas civís involucrados.

Así, queda acreditada "non só a notoria arbitrariedade da conduta protagonizada polo recorrente e o sarxento ao que acompañaba, senón tamén o grave dano causado con ela ás empregadas do local, que se viron obrigadas a escapar da súa presenza".

A isto únese o "evidente dano causado á administración", xa que "houbo de activarse" o "correspondente operativo da Garda Civil para comprobar o que estaba a suceder no indicado local".