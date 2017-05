Os Premios da Crítica celebran o seu 40 aniversario en Vigo estreando un documental sobre a súa traxectoria

O Auditorio de Afundación de Vigo acolleu o acto do 40 aniversario dos Premios da Crítica nunha gala que tamén serviu para estrear un documental que relata a traxectoria destes galardóns nados en 1978.

40 Aniversario Dos Premios Dá Crítica | Fonte: Europa Press

Na mañá do sábado, personalidades da cultura e a sociedade galega participaron no evento para lembrar os 40 anos dos premios que outorga cada ano a Fundación Premios da Crítica, creados a finais dos 70 polo Círculo Ourensán Vigués.

O acto pechouse coa actuación de Carlos Núñez e tamén serviu para estrear o documental realizado pola TVG con motivo do 40 aniversario dos galardóns.

Ao longo destes anos, ata 250 persoas e institucións culturais de Galicia foron recoñecidas no oito categorías dos Premios da Crítica: creación literaria, investigación, música, iniciativas culturais, artes plásticas e visuais, artes escénicas, cinema e artes audiovisuais; e cultura gastronómica.

Ao acto acudiron o presidente da Fundación Premios da Crítica, Bieito Ledo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, e o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez.

Alí, Rodríguez destacou o valor duns galardóns que "representan a esperanza e o porvir", "non só" da cultura de Galicia senón "do conxunto" do pobo galego.