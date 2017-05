A investigación pola morte dun octoxenario en Moraña (Pontevedra) céntrase na súa contorna familiar

A investigación pola morte dun octoxenario en Moraña (Pontevedra), quen foi achado este sábado á beira da súa casa con "moitas feridas de arma branca", céntrase na súa contorna familiar.

Diso informaron a Europa Press fontes da investigación, as cales tamén revelaron que a fillastra do home falecido foi ingresada na unidade psiquiátrica do Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP).

En concreto, o home residía coa súa curmá, e á vez parella, e coa filla desta, que padece unha enfermidade mental. De momento, non hai ningún detido.

O suceso tivo lugar na parroquia de Amil, onde atoparon á vítima este sábado pola mañá. No entanto, investígase se o crime ocorreu horas antes.

Tras recibir o aviso de que atoparan ao home sobre as 9,30 horas deste sábado, pasadas as 13,30 horas a zona atopábase acordoada cos investigadores facendo pescudas e á espera da chegada do xuíz para o levantamento do cadáver.