Unha delegación galega participa xunto a miles de persoas na concentración de Unidos Podemos na Porta de Sol

Unha delegación galega participa xunto a miles de persoas que se concentran desde as 18.00 horas na Porta do Sol para mostrar o seu apoio á moción de censura contra o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, que Podemos e os seus socios parlamentarios de EU, En Comú e En Marea rexistraron este venres no Congreso.

Villares e Carmen Santos na manifestación de Podemos en Madrid | Fonte: Europa Press

Entre outros, asistiron o portavoz de En Marea no Parlamento galego, Luís Villares; o seu homólogo no Congreso, Antón Gómez Reino; a líder de Podemos Galicia, Carmen Santos; xunto a deputados autonómicos e estatais como Yolanda Díaz, Ángela Rodríguez (Pam), Marcos Cal ou Juan Merlo.

Gómez Reino foi un dos que tomou a palabra para advertir de que "a corrupción é o cancro da democracia" e "é tempo de botar ao Partido Popular do Goberno". "Xa non estamos en fase de resistencia, agora é a fase da vitoria", avisou, antes de apuntar: "Estamos preparados para gobernar".

A concentración-mitin organizada por estas forzas baixo a lema 'Hai que botalos' arrincou ás 18.30 horas, cando a céntrica praza madrileña estaba xa practicamente chea, a excepción do extremo máis afastado do escenario, onde desemboca a rúa Alcalá e a Carreira de San Jerónimo, e onde aínda se podía camiñar con fluidez pasadas as 19,00 horas.

En torno ao escenario, situado no extremo contrario, a escasos metros do inicio da rúa Maior, os primeiros manifestantes en chegar esperaban a que dese comezo o acto coreando lemas como as habitual 'Mans arriba, isto é un atraco', 'Hai que botar ao Partido Popular', ou o 'Si se pode, Si se Pode', que Podemos converteu no seu aceno de identidade.

PANCARTAS, BANDEIRAS REPUBLICANAS, E CONSIGNAS CONTRA O PP

As pancartas contra "a trama", "a corrupción do PP" e a favor da moción de censura a Rajoy mestúranse coas numerosas bandeiras republicanas que portan os asistentes, e que mesmo usaron para protexerse do sol --ata en dúas ocasións os oradores que se dirixen ao público desde o escenario tiveron que pedir un médico para atender a afectados a calor--.

O cantautor Víctor Lemes foi o encargado de animar o ambiente con coñecidos éxitos versionados ao estilo "trama", antes de que o secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, tomase a palabra para dar paso ás intervencións, tanto de dirixentes dos partidos impulsores da moción, como de representantes da sociedade civil.

OBXECTIVO: O TRIUNFO SOCIAL DA MOCIÓN

O partido morado e os seus socios pretenden demostrar con esta mobilización que a súa moción de censura é un triunfo "social" que reclama a maioría da cidadanía, aínda que non vaian poder sacala adiante no Parlamento ao non contar cos apoios suficientes --o PSOE e Cidadáns negáronse desde o primeiro momento--.

"Esta moción de censura creo que a imos a gañar na sociedade, que é onde conta", asegurou este sábado o secretario xeral de Podemos e candidato da moción, Pablo Iglesias, durante a reunión que celebrou a dirección estatal da súa formación horas antes da mobilización.

Para conseguir unha participación masiva, Podemos leva as dúas últimas semanas envorcado en promover a mobilización e organizou ata 52 autobuses desde todas as Comunidades Autónomas para garantir que todos os interesados poidan asistir.

A mobilización deste sábado prodúcese a véspera das primarias do PSOE das que sairá o próximo líder dos socialistas e ao que Podemos tratará de convencer para sacar ao PP das institucións, "gañe quen gañe" este domingo.

Iso si, desde o partido morado aseguraron que a decisión de celebrar este sábado a súa manifestación, e de rexistrar o venres a moción de censura, non atende a un intento de interferir nas primarias dos socialistas.