Goles para aliviar o curso

Ficha técnica

RC Deportivo 3: Davy Roef; Laure, Raúl Albentosa, Arribas, Navarro; Guilherme (Álex Bergantiños, 70’), Pedro Mosquera; Carles Gil, Emre Çolak, Ola John (Marlos Moreno, 57’) e Florin Andone (Fayçal Fajr, 86’).

As Palmas 0: Raúl Lizoain; David Simón, Aythami, Bigas (David García, 46’), Hélder Lopes; Hernán, Roque Mesa, Jonathan Viera; Momo (Halilovic, 77’), Jesé (Javi Castellano, 46’) e Mateo García.

Goles: 1-0: Florin Andone (minuto 4). 2-0: Andone (28’). 3-0: Carles Gil (39’).

Árbitro: Melero López (andaluz). Expulsou a Hernán no minuto 79’ por dobre cartón. Amarelas a Navarro, Carles Gil, Pedro Mosquera e Emre Çolak no Dépor e a Roque Mesa, Momo e o técnico Quique Setién nas Palmas.

Incidencias: partido da 38ª e última xornada da Liga de Primeira División disputado no estadio municipal de Riazor ante 21.764 espectadores.

Afección e xogadores celebran o 3-0 de Carles Gil. | Fonte: lfp.es

Para pechar unha pésima campaña, unha vitoria cómoda como agasallo á afección tras tanto sufrimento. Sen nada en xogo en Riazor, o Dépor tumbou 3-0 a As Palmas con dous goles de Florin Andone e un terceiro de Carles Gil, todos no primeiro tempo. A expectación estaba máis na bancada, pero a afección deportivista púxose a carón do equipo e asubiou os cánticos dos Riazor Blues contra xogadores e consello de administración (“Tino dimisión”). Os ultras, tras exhibir unha pancarta coa lenda “38 xornadas de folga futbolística ben merecen unha sen animación”, abandonaran o campo pasada a media hora de xogo, cando o Dépor xa vencía 2-0.

Pouca oposición presentou As Palmas de Quique Setién (pecha o curso con cinco derrotas consecutivas), e Florin Andone marcou o 1-0 xa no minuto 4, tras un roubo de balón de Guilherme. Antes da media hora, de novo o dianteiro romanés, tras un gran autopase, marcou o segundo, para rematar a súa primeira campaña en Primeira con 12 goles.

Aythami, ex-deportivista, puido facer o 2-1 nun man a man co debutante Davy Roef, pero errou e Carles Gil, no seu primeiro gol co Dépor, sentenciou o choque co 3-0 no minuto 39. No segundo tempo, Andone buscou con egoísmo completar un hat-trick, pero non atinou e Roef evitou o gol da honra canario nun disparo de Roque Mesa que desviou a córner.

Malia as escasas alegrías, Riazor agradeceu o esforzo dos seus xogadores por acadar a permanencia por terceiro ano consecutivo, un obxectivo fundamental para a supervivencia económica do club. Con estes tres puntos, o Dépor ascende un posto na táboa e remata a Liga 16º con 36 puntos, por diante do Leganés con 35.

Pancarta dos Riazor Blues na bancada de Riazor. | Fonte: lfp.es

O club traballa xa na confección do plantel para non repetir os apuros recentes a vindeira campaña. Volverá ao traballo o 5 de xullo e, segundo anunciou Pepe Mel, xa ten pechado un amigable co FC Porto o 30 de xullo, coincidindo cunha semana de concentración no país veciño.