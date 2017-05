Veciños de Friol e Guitiriz realizarán este domingo unha nova protesta en contra do traslado do seu párroco

A plataforma veciñal de Friol e Guitiriz realizará este domingo, 21 de maio, unha nova protesta en contra da decisión do Bispado de Lugo do traslado do seu párroco, José Ramón Pérez García.

Esta será a décimo quinta protesta destes veciños, que realizarán na parroquia de Lea (Friol), despois de que o fin de semana pasado trasladásense á poboación portuguesa de Fátima para dar a coñecer ao Papa Francisco o seu "malestar" por esta decisión.

Ademais, avisan de que continuarán proximamente coas mobilizacións e non descartan trasladarse a parroquias próximas, "onde os sacerdotes tentan confundir á xente faltando á verdade".