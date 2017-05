Falece un home despois de caer por un terraplén duns sete metros no Irixo (Ourense)

Un home faleceu ao precipitarse por un terraplén duns sete metros de altura e caer ás vías do tren no Irixo (Ourense). Os feitos ocorreron na parroquia de Reádigos, no lugar de Santiso.

Urxencias Médicas deu a voz de alarma ao 112 Galicia pasados uns minutos das 18:30 horas, segundo este mesmo indicou.

Enseguida, desde o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasouse o aviso á Garda Civil de Ourense e a Protección Civil do Carballiño. Os servizos de emerxencia accederon a pé ata a zona e confirmaron que o home falecera.