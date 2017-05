Detido un condutor en Vigo tras darse á fuga, empotrar o seu coche contra un muro e dar positivo en drogas

A Policía Local de Vigo detivo a un condutor despois de que este se dera á fuga, empotrara o seu coche contra un muro e arroxara un resultado positivo en drogas. En concreto, o home foi detido por un delito contra a seguridade viaria.

Segundo explicaron a Europa Press fontes da Policía Local, os axentes viron que o copiloto do vehículo non levaba posto o cinto de seguridade, razón pola que seguiron ao coche para paralo. Ao ver isto, o condutor do vehículo comezou a acelerar, incluso chegando a invadir o carril contrario.

Finalmente, o condutor perdeu o control do coche e empotrouse contra un muro. Nembargantes, non houbo ningún dano físico, senón simplemente danos materiais.

Cando os axentes lle preguntaron por que se deu á fuga, o home explicou que non tiña seguro. Con todo, si que o tiña, pero o que non fixera foi pasar a ITV.

Cando se lle practicaron as probas de alcol e drogas, o home deu positivo en drogas. Por todo iso, foi detido por un delito contra a seguridade viaria.

En concreto, os feitos ocorreron na tarde deste sábado.