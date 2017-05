A deputada de En Marea Eva Solla animou ao Goberno galego a "non deixar pasar esta nova oportunidade de recuperar patrimonio público para uso sanitario" despois de que quedase deserta esta pasada semana a poxa do edificio Xeral Cíes.

E é que esta semana se coñecía a noticia de que a poxa do edificio Xeral Cíes, que tivo lugar o pasado 15 de maio polo prezo de 3.552.500 euros, quedou baleira.

Ante esta situación, relatou En Marea nun comunicado, ábrese un prazo non superior a un ano no que a Tesouraría da Seguridade Social, como propietaria do edificio, poderá adxudicar de maneira directa o mesmo.

Neste contexto, o grupo de En Marea rexistrou unha iniciativa no Parlamento de Galicia para que a Xunta realice as "xestións necesarias" para "usar ou adquirir" este edificio para "cubrir as demandas sanitarias ou sociosanitarias da zona", garantindo así "o carácter e a xestión pública".

A deputada de En Marea denunciou en diversas ocasións que a devolución do edificio por parte da Xunta á Tesouraría da Seguridade Social "supuxo unha perda máis na área sanitaria de Vigo de patrimonio público para uso sanitario", o que impide levar a cabo, argumentou, proxectos de mellora da área sanitaria, como o Centro de Alta Resolución no ámbito da atención hospitalaria.

"Tendo en conta que a poxa quedou baleira, o Goberno galego ten unha nova posibilidade para solicitar unha cesión ou adquirir o edificio, mantendo un uso público, sanitario ou sociosanitario, co que atender as demandas da zona", destacou Eva Solla.

Por todo isto, e esperando que a Xunta de Galicia "non deixe escapar esta nova oportunidade", o grupo de En Marea rexistrou unha proposición non de Lei na que se propón que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a "realizar as xestións necesarias para poder usar ou adquirir o edificio Xeral Cíes, destinando o mesmo a cubrir as demandas sanitarias ou sociosanitarias da zona, garantindo o carácter e a xestión pública".