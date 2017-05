AM.- Prisión provisional comunicada e sen fianza para o home que atropelou mortalmente a un policía local en Carballo

O xuíz decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para o home que, na madrugada deste sábado, atropelou mortalmente a un policía local na localidade coruñesa de Carballo mentres realizaba un control de alcolemia na saída do municipio.

Así o confirmou aos medios, á súa saída dos Xulgados de Carballo, a avogada do condutor, Isabel León, quen precisou que este, natural de Suíza e residente neste municipio coruñés, será enviado á prisión de Teixeiro.

"El está moi arrepentido por como sucedeu e quere que se de o seu máis sincero pésame á familia do policía local falecido", asegurou a avogada, xusto antes de engadir que, ata que o fiscal emita o seu escrito de acusación, todo é "provisional".

En concreto, o detido, que deu nas probas de alcoholemia 0,91 e 0,94 miligramos de alcol por litro de aire aspirado e negativo en drogas, pasou a disposición xudicial sobre as 10,00 horas deste domingo e non saíu dos xulgados ata case tres horas despois, sobre as 13,00 horas.

A Garda Civil informou este sábado que ao detido, sobre o que constan polo menos tres positivos por alcoholemia, impútaselle un delito de homicidio por imprudencia grave.

O axente falecido tras ser atropelado, José Luís Garea, de 50 anos de idade e natural de Cerceda --onde será enterrado-- tiña tres fillos.

O Pleno do Concello de Carballo reuniuse en sesión extraordinaria este sábado para mostrar as súas condolencias á familia de José Luís Garea.

Ademais, decretou dous días de loito oficial e colgou as bandeiras a media hasta en sinal de duelo, mentres que o consistorio acordou personarse na causa e tomar todas as medidas xudiciais necesarias en defensa do axente falecido.