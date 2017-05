"Votei a Susana", revelou aos medios o rexedor socialista, quen xa manifestou en numerosas ocasións o seu apoio á andaluza, para logo engadir que é a candidata que "non queren nin o Partido Popular nin Podemos".

Abel Caballero, presidente da FEMP

"O meu voto, eu quéroo interpretar, é o voto á mellor candidata e, gañando Susana, vai gañar o PSOE e España, e van perder o Partido Popular e Podemos", remarcou o socialista, xusto antes de asegurar que, "a partir de hoxe e mañá", o PSOE estará "xa" no proceso de "funcionamento": "Para conseguir, confío que con Susana, o impulso que necesita este país e o PSOE".

Preguntado pola posibilidade de que a andaluza non gañe as primarias, nas que compite xunto co exsecretario xeral Pedro Sánchez e o exlehendakari Patxi López, Caballero asegurou que "vai gañar".