A coordinadora dos socialistas galegos nas Cortes, Pilar Cancela, chamou a que, a partir destas primarias do PSOE, os militantes do partido fagan "un esforzo de sumar, non de coser" para atopar un "punto de encontro" entre os partidarios de cada un dos candidatos.

Pilar Cancela, deputada do PSOE no Congreso dos Deputados | Fonte: Europa Press

"Ese secretario xeral vai saír cun reforzo importante e espero que, a partir de aí, todo o mundo esteamos detrás del", expresou Cancela logo de votar, ás 12,30 horas, na 'Casa do Pobo' dos socialistas de Santiago.

Alí, segundo fontes do PSOE de Santiago, a participación roldaba o 20% a medida mañá, aínda que se espera que o groso dos afiliados acuda a votar a partir das 18,00 horas.

"Os problemas non se arranxan dun día para outro nin se arranxan nun só día", declarou Pilar Cancela, afín ao candidato Pedro Sánchez. Tras iso, indicou que "por responsabilidade", os militantes socialistas terán que "facer un esforzo de sumar, non de coser" a partir de mañá.

"Se militamos todos no partido socialista malo será que non atopemos puntos de encontro", aseverou.

SITUACIÓN PSDEG

Así as cousas, evitou pronunciarse sobre como pode afectar no PSdeG a elección dun ou outro candidato nas primarias deste domingo. "O futuro do PSdeG pasará polo seu propio proceso de participación", apostilou.

Así mesmo, apuntou que este ano é "tremendamente importante" para o partido, tanto a nivel galego como estatal. "O ano pasado foi un ano electoral, este é un ano orgánico. Esperemos que termine e podamos empezar a traballar en clave de municipais que están ao virar a esquina", indicou.