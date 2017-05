O portavoz socialista no Parlamento galego, Xoaquín Fernández Leiceaga, espera que este domingo sexa "o primeiro día" do "consenso" necesario nas filas internas do PSOE, que celebra as súas primarias esta xornada.

Leiceaga sobre Pedro Sánchez | Fonte: Europa Press

Leiceaga, que non se situou publicamente por ningún do tres candidatos á Secretaría Xeral do PSOE, votou ás 13,00 horas na sede dos socialistas composteláns, onde separou o proceso que afronta este domingo o partido a nivel federal co que ha de afrontar o PSdeG para elixir unha nova dirección: "Son procesos diferentes".

Así, indicou que a previsible "participación elevada" tras "a recollida de avais" fará que que "o que salga elixido teña un apoio notable". "Sobre esa base pódese construír un proxecto sólido", apostilou.

Deste xeito, confía en que o gañador conte coa "lealdade dos demais para poder desenvolver o seu proxecto" e "poder colocar ao partido en condicións de ser a alternativa progresista ao PP".

"Hoxe (domingo) debe ser o primeiro día dese consenso. Non vai haber unha vara máxica que elimine as visións internas. A democracia obriga a aqueles que teñen unha posición minoritara a colaborar con aquel que ten posición maioritaria para sacar adiante un proxecto", ha expreado.