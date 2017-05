Antonio Roma non descarta que se produzan novas imputacións na investigación do accidente de Angrois

Antonio Roma, quen deixou a Fiscalía da área de Santiago tras case tres anos de investigación xudicial do accidente do tren Alvia, asegurou que "non se poden descartar novas imputacións na investigación xudicial polo accidente de Angrois".

Así o manifestou nunha entrevista en Cadea Ser, onde explicou que están pendentes as últimas probas periciais e que, por tanto, pode haber novidades nesa dirección.

Roma recoñeceu que é o caso máis difícil ao que se enfrontou na súa carreira profesional e, tras ser preguntado respecto diso, negou que o seu ascenso na carreira fiscal --ocupará un novo cargo como ligazón con América Latina para a loita contra a criminalidade organizada-- sexa un premio polo seu labor na instrución do Alvia.

Cuestionado sobre se actuou como avogado defensor da posición do Estado e que o seu novo cargo sería unha sorte de 'ascenso', Antonio Roma foi moi tallante: "Non, non, en absoluto. Non, por deus. En ningún momento se falou co Estado nin o nomeamento garda relación algunha".

"Eu teño un perfil de cooperación xudicial internacional desde hai moito tempo e, por suposto, a levanza de asuntos en nada afecta ou en nada interfire na designación neste caso que é tamén comunitaria; non ten nada que ver en absoluto".

Roma confía no equipo que o substitúe a partir de agora, e evitou polemizar coas vítimas que o acusan de antepor as indemnizacións a esclarecer a verdade do ocorrido.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POLÍTICA

Respecto dunha das principais demandas das vítimas, a creación dunha comisión de investigación tanto no Parlamento galego como nas Cortes para derimir responsabilidades políticas, Antonio Roma indicou que nesta cuestión ten "a alma partida".

Deste xeito, cre que "ás veces" as comisións de investigación "poden ter certa interferencia" no desenvolvemento da instrución porque "poden xerar un xuízo paralelo e os xuízos paralelos tampouco axudan a resolver".

Así as cousas, asegurou que percibe "que as vítimas queren que alguén dea outra clase de explicacións que non procede dar nun xulgado". "Iso é unha situación que existe", apostilou.

"Eu teño nesa sentida a alma partida. Un pode pensar, pois se cadra chegan a outra clase de conclusións distintas na orde política, que chega a través dunha comisión parlamentaria, chega a través da responsabilidade que poidan dar os cargos nas cámaras lexislativas e chega tamén a través das eleccións".

IMAXE DA FISCALÍA

Así mesmo, Antonio Roma lamentou que a imaxe da Fiscalía quedase embazada tras as noticias derivadas da 'Operación Lezo' e as conversacións interceptadas a cargos políticos do PP sobre a conveniencia para os seus propios intereses de que fose un ou outro fiscal quen leva o caso.

Ademais, vería "moi interesante" a posibilidade de que exista un delegado da Fiscalía Anticorrupción en Galicia.