Arco Iris propón liberar 26 millóns das indemnizacións do Prestige e destinalos a espazos costeiros afectados

Arco Iris acaba de propor á Audiencia Provincial "a liberación de 26 millóns procedentes das indemnizacións xa dispoñibles a raíz do afundimento do Prestige". E é que estes fondos deberían, a xuízo desta entidade, "ser destinados integramente á restauración e mellora dos principais espazos naturais costeiros afectados no seu día pola vertedura de fuel".

Segundo indicou Arco Iris nun comunicado, un deses espazos é Baldaio, incluído dentro da Rede Natura 2000 no LIC Costa da Morte, e a súa protección e defensa foi "un dos obxectivos prioritarios" de Arco Iris desde a súa fundación en 1982.

"A pesar da súa inclusión na Rede Natura 2000, a situación das Marismas de Baldaio dista moito de ser óptima", lamentou Arco Iris, que argumenta que paliar estas "evidentes carencias" é o obxectivo da súa iniciativa.

Trabállase nestes momentos, explicou, na creación dun equipo multidisciplinar para redactar unha serie de medidas concretas que redunden nunha mellora ambiental "vigorosa". "Entre elas, habería que destacar a consolidación do tres microreservas de flora xa identificadas, dúas preto de Pedra do Sal e outra en Razo", sinalou.

Ademais, sostén que "sería de interese o establecemento dun centro de interpretación en condicións, que albergase unha serie de servizos básicos e ofrecese aos visitantes unha imaxe global da zona", entre outras medidas.