O Parrulo regresa á elite

Catorce anos despois, O Parrulo Ferrol regresa á elite do futsal. E faino de xeito heroico, tras impoñerse a domicilio por 0-2 o Elche no terceiro e decisivo partido da final do play-off de ascenso a Primeira División. Trala derrota 2-4 a semana pasada na Malata, o ascenso semellaba case imposible, pero os ferroláns fixeron historia ao gañar os dous partidos consecutivos a domicilio para remontar a eliminatoria e acadar o ascenso en Alacant.

Xogadores, corpo técnico e afección celebrando o ascenso en Elx. | Fonte: @oparrulofs

Deste xeito, o equipo adestrado polo técnico lucense Diego Ríos regresa á máxima categoría da LNFS, que non disputaba dende a tempada 2002-03, e Galicia, con Santiago Futsal e O Parrulo Ferrol, seguirá contando con dous equipos na elite, tralo descenso do Pescados Rubén Burela.

O final de campaña dos ferroláns foi espectacular. Na Liga regular da categoría de prata acadaron un meritorio sétimo posto, meténdose nos play-offs de ascenso ao non poder acceder o Barcelona B e ElPozo Cidade de Murcia á fase final por ser filiais de clubs de Primeira. Na primeira eliminatoria dos play-offs, enfrontaronse a UMA Antequera, principal favorito para o ascenso. Os de Diego Ríos acadaron a sorpresa e impuxéronse en tres partidos, vencendo no primeiro e no último. Na final, o Elche CF Sala. A eliminatoria púxose case imposible tras caer no primeiro encontro na Malata por 2-4. Pero os ferroláns, con humildade e traballo, lograron vencer o sábado no segundo por 1-5 para forzar o desempate. No terceiro, un 0-2 histórico para volver á Primeira División.

O Elxe dominou o partido, mentres que O Parrulo defendeuse con criterio e agardaba a súa oportunidade á contra. Un gol de Zala tras aproveitar un rexeite puxo por diante aos ferroláns xa no minuto 3. Pouco durou a ledicia, porque na xogada seguinte, Rubi cometeu penalti por man, pero Chotto, que saiu para o penalti, detivo o lanzamento. Miguel, co calcañar, sorprendeu ao meta rival para facer o 0-2, que deixou KO ao Elx ata o descanso.



No segundo tempo, defensa numantina do Parrulo, que resistiu os ataques locais. O Elx recorreu ao xogo de cinco como último recurso, pero malia as ocasións moi claras Illi mantivo a porta a cero e O Parrulo acadou o soño do ascenso, que os xogadores celebraron sobre a propia pista do pavillón Esperanza Lag.



Ficha técnica

Elx CF 0: Rafa, Juanjo, Oscar Ruíz, Cristian Cárdenas, Jesús García –cinco inicial– Adrián Medrano, Juanito, Kiwi, Cristian Rubio e Rubi.

O Parrulo Ferrol 2: Illi, Iñigo, Isma, Rubi, Miguel –cinco inicial– Chotto, Diego Núñez, Álex Durán, Jacobo, Chicha e Zala.

Goles: 0-1: Zala (minuto 3). 0-2: Miguel (minuto 11).

Árbitros: Blas Alonso e Romero Candela (casteláns). Amarelas aos locais Cristian Cárdenas e Rubi e a Álex Durán e Rubi nos ferroláns.

Incidencias: terceiro partido da final do play-off de ascenso no pavillón Esperanza Lag de Elxe.