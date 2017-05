Ferido o condutor dun vehículo que envorcou en Mazaricos (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida á primeira hora deste luns tras resultar envorcado o vehículo que conducía no municipio coruñés de Mazaricos.

Segundo informou a Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 7,00 horas deste luns no lugar de Beba, concretamente na estrada que une Suevos e A Picota.

Ata a zona desprazáronse efectivos dos Bombeiros de Santa Comba e do GES de Muros, que axudaron á vítima a saír do vehículo envorcado, aínda que non foi necesaria a súa excarceración. Tamén foron mobilizados axentes da Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. O ferido foi trasladado polo 061.