O mercado inmobiliario galego segue sen atraer aos estranxeiros

Un 0,79%. Esa é a cifra de estranxeiros que se animou a mercar unha vivenda en Galicia o pasado anos. Das 13.500 vendidas, pouco máis dun cento foron adquiridas por persoas que residen fóra do Estado. Unha circunstancia que coloca ao país no último lugar en preferencia dos estranxeiros para adquirir un piso ou unha casa, a diferencia doutros lugares da costa mediterránea onde as porcentaxes superan o 40%.

Paneis solares nunha urbanización de vivendas

Segundo os datos do Colexio de Rexistradores, Galicia sitúase á cola dun ranquing seguida de Estremadura (1,12%) e Asturias (1,94%). E de todas as provincias, Lugo é a menos atraínte para o iversor estranxeiro. Tan só un 0,45% mercou casa alí. Síguenlle Cáceres, A Coruña, Ourense, Salamanca, Albacete, Córdoba e Pontevedra. No outro estremo, provincias como Alacante e Tenerife, con índices superiores aos 40%.



E de onde son os poucos que deciden comprar casa en Galicia?. Principalmente, portugueses, sobre todo en zonas fronteirizas como o Baixo Miño ou a comarca de Verín. Eles representan o 18% do total. Síguenlles os ingleses e os chineses, con case un 6% e os estadonidenses, con menos dun 5%, igual que os venezolanos e arxentinos.



Ademais, Galicia rompe tamén a dinámica das estatísticas estatais xa que, a diferencia de España, aquí en 2016 os compradores optaron por vivendas de segunda man, que se dispararon un 30%, fronte as novas que baixaron un 27%.