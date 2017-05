A facturación da industria medra un 12,9% en marzo en Galicia e a entrada de pedidos dispárase un 21,9%

A cifra de negocios da industria creceu un 12,9% en marzo en Galicia respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que as entradas de pedidos disparáronse un 21,9% en taxa interanual, segundo os datos que publica este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Industria | Fonte: Europa Press

De media do que vai de ano, a facturación da industria galega acumula un incremento do 8,4%, mentres que a entrada de pedidos rexistra un aumento do 18,9% de media do que vai de 2017.

En relación co resto do Estado, Galicia é a cuarta comunidade na que máis se incrementaron os pedidos, por baixo de Madrid (24%), Andalucía (23%) e Murcia (22,6%), situándose por enriba da media nacional, do 17,6%. A evolución da cifra de negocios foi lixeiramente inferior á da media nacional, do 15,5%

A nivel nacional, co dato de marzo, a facturación da industria encadea cinco meses consecutivos de alzas interanuais, aínda que a taxa rexistrada no terceiro mes do ano é 10,5 puntos superior á de febreiro. Pola súa banda, os pedidos rexistraron en marzo o seu terceiro aumento interanual consecutivo, cun ritmo 12,5 puntos superior á de febreiro.

Corrixido o efecto calendario e a estacionalidade, a cifra de negocios da industria incrementouse un 6,8% o pasado mes de marzo en taxa interanual, cifra case dous puntos inferior á de febreiro, mentres que os pedidos do sector creceron un 10,7%, taxa tres puntos superior á de febreiro.