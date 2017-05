Galicia rexistra o maior aumento a nivel nacional na facturación do sector servizos

O sector servizos en Galicia rexistrou un aumento da súa facturación do 12,9% o pasado mes de marzo, en relación co mesmo mes de 2016, o que supón en maior incremento a nivel nacional, segundo datos provisionais publicados este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Camareiros, Traballador, Sector Servizos | Fonte: Europa Press

De media do que vai de ano, a cifra de negocios aumentou un 10,7% na comunidade galega. O emprego, pola súa banda, creceu un 1,7% en termos interanuais e un 0,6% respecto ao mes anterior.

No conxunto estatal, o sector servizos rexistrou un aumento da súa facturación do 9,7% o pasado mes de marzo en relación ao mesmo mes de 2016.

Esta taxa, coa que os servizos encadean xa 43 meses de ascensos interanuais, é superior á lograda en febreiro (+5,2%), 4,5 puntos por encima, e á rexistrada en xaneiro cando o sector rexistrou un aumento das súas vendas do 7,8%, a súa maior alza desde febreiro de 2008.

Corrixidos os efectos estacionales e de calendario, a facturación dos servizos experimentou o pasado mes de marzo un avance interanual do 6,7%, taxa 1,1 puntos inferior á de febreiro.

Os datos do INE reflicten que o emprego no sector servizos aumentou no terceiro mes do ano un 2,4% en taxa interanual, o mesmo porcentaxe que en febreiro. Con este repunte, o sector suma xa 35 meses de crecemento interanual da ocupación despois de case tres anos de caídas.

En termos mensuais (marzo sobre febreiro) e eliminado o efecto de calendario e a estacionalidade, a facturación do sector servizos creceu un 0,3%, o que supón 1,2 puntos inferior á de febreiro.