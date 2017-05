Os inscritos en En Marea aproban que o partido instrumental apoie a moción de censura

Os inscritos en En Marea aprobaron que o partido instrumental apoie a moción de censura presentada polo Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

Pablo Iglesias no debate no Congreso sobre o Consello Europeo

En concreto, a proposta foi aprobada polo 85% dos votos emitidos (649 de 763); mentres que un 14,9% (114 persoas) situouse en contra. A participación nesta consulta, que tivo lugar este sábado e domingo, foi do 37%, tendo en conta que emitiron o seu voto 763 inscritos dun total de 2061.

Diso informou este luns o partido instrumental nun comunicado, no que lembrou que todas as persoas consultadas, que puideron exercer o seu voto de forma telemática ou presencial, responderon á pregunta de Estás de acordo en que En Marea preste o seu apoio político á Moción de Censura impulsada polo Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú podem-En Marea no Parlamento Español?".

Respecto diso, En Marea considera que o resultado supón "un apoio claro" das súas bases a que o partido instrumental preste o seu apoio político á "moción cidadá contra a corrupción que invade as institucións gobernadas polo Partido Popular".

Aínda que os resultados da consulta aos inscritos coñecéronse este luns, a moción de censura foi rexistrada o pasado venres no Congreso dos Deputados. Ademais, destacados integrantes de En Marea, como o seu portavoz Luís Villares, participaron na mobilización convocada na Porta do Sol de Madrid en apoio a esta iniciativa.