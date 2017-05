A Coruña, Ferrol, Arteixo e Ames conseguen 35 millóns na segunda convocatoria do plan Edusi

A Coruña, Ferrol, Arteixo e Ames conseguiron 35 millóns de euros en axudas na segunda convocatoria do plan de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado (Edusi), seleccionadas polo Ministerio de Facenda --cofinanciadas con fondos europeos Feder 2014-2020--.

RÍA DE FERROL | Fonte: Europa Press

Na primeira convocatoria unha ducia de concellos galegos conseguiron 83 millóns na que diversos municipios non conseguiron axudas, pero tiveron oportunidade de volver presentarse nesta ocasión.

Así, A Coruña obtivo agora 15 millóns; Ferrol, 10 millóns; e tanto para Arteixo como para Ames irán 5 millóns, segundo o publicado este luns no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Con todo, a Deputación de Ourense e os municipios de Carballo, Cangas e Cambre non obtiveron a puntuación necesaria para poder conseguir esta axuda. A pesar disto, momento o Goberno asegurou que non se descartaba unha terceira convocatoria deste plan.

A resolución detalla que as entidades solicitantes teñen dez días de prazo para formular as alegacións que estimen convenientes ou remitir, no seu caso, a aceptación expresa da axuda Feder concedida.

CASE 120 MILLÓNS PARA GALICIA

Nesta segunda convocatoria repartíronse preto de 282 millóns para proxectos en toda España, o que unido aos 730 millóns da primeira edición fan máis de 1.000 millóns para proxectos de desenvolvemento rexional con fondos europeos.

No caso de Galicia son case 120 millóns de euros entre ambas as convocatorias. Na primeira edición de outubro de 2016 as subvencións repartíronse así: Vigo (15 millóns), Santiago (10 millóns), Lugo (10 millóns), Pontevedra (10 millóns), Redondela (5 millóns), Ponteareas (5 millóns), A Estrada (5 millóns), Lalín (5 millóns) Ribeira (5 millóns), Vilagarcía (5 millóns), Marín (5 millóns) e Culleredo (3,1 millóns).