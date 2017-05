A Xunta difunde entre as pemes os beneficios da Industria 4.0 nunha xornada en Santiago

A Xunta organiza o vindeiro mércores, día 24 de maio, en Santiago de Compostela, unha xornada técnica do programa 'Reacciona TIC', co obxectivo de achegar ás pequenas e medianas empresas información detallada sobre o potencial de mellora competitiva vinculado á dixitalización e á conectividade a través da Industria 4.0.

A xornada, promovida a través do programa 'Reacciona TIC', desenvolverase na sede do Igape a partir das 10,00 horas e contará coa implicación e a colaboración activa de CTIC Centro Tecnolóxico.

Este centro ofrecerá relatorios sobre o programa en xeral e, en concreto, sobre o servizo de posta en marcha de solucións de Industria 4.0 nas pemes galegas, así como demostracións prácticas das tecnoloxías 4.0.

O Igape e a Amtega activaron recentemente a segunda convocatoria do ano 2017 para a solicitude dos servizos do programa 'Reacciona TIC', deseñado para impulsar a mellora da competitividade e a transformación dixital das empresas a través de diferentes servizos de empresa dixital e de industria 4.0.

Para difundir as vantaxes que o programa pode achegar ás pemes, ambas as entidades veñen colaborando no desenvolvemento de xornadas sectoriais centradas na dixitalización do turismo, na automoción, na construción e nas empresas TIC.