Detidos tres homes tras roubar nun bar en Redondela (Pontevedra)

Axentes da Policía Nacional detiveron a tres homes de entre 26 e 40 anos, todos eles españois e veciños de Vigo, como autores dun roubo con forza nun bar da estrada Peinador-Redondela.

Os feitos sucederon ás 3,50 horas da madrugada deste domingo, cando a Policía recibiu unha chamada na que un veciño informaba de que se acababa de producir un roubo nunha cafetaría situada na estrada Redondela-Peinador.

Inmediatamente desprazouse un vehículo policial próximo para entrevistarse coa testemuña, o cal manifestou que, ao pasar co coche, vira que a porta do local estaba aberta e que tres homes saían do interior correndo cara a unha furgoneta próxima.

Tras dar aviso ao resto de indicativos, os axentes accederon ao interior e descubriron que a porta estaba forzada e que a máquina comecartos estaba tirada no chan e cos caixóns abertos.

INTERCEPTADOS

Nese momento os axentes iniciaron unha ampla procura deste tres individuos, localizando un vehículo BMW que circulaba pola estrada Portocabeiro, con tres persoas no seu interior.

Despois de interceptalos e interrogarlles, un dos axentes realizou unha requisa do coche e descubriu na parte traseira un caixón de madeira da máquina comecartos, así como equipos de radio-comunicación e diversas ferramentas utilizadas para violentar portas e enreixados.

Por iso, os axentes procederon á detención deste tres persoas, unha das cales conta con 10 antecedentes policiais, algúns por feitos similares.