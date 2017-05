A Real Filharmonía de Galicia súmase ás Festas da Ascensión cun concerto gratuíto na Quintana

A Real Filharmonía de Galicia sumarase esta semana á celebración das Festas da Ascensión en Santiago cun concerto gratuíto na Praza da Quintana.

Real Filharmonía de Galicia na Quintana | Fonte: Europa Press

En concreto, segundo informou a entidade, este concerto terá lugar o venres, a partir das 20,00 horas. O xoves, a orquestra ofrecerá un concerto no Teatro Afundación de Vigo.

En ambas as actuacións levará a batuta o aclamado mestre londiniense Jonathan Webb, que esta tempada se estreou como principal director convidado da orquestra compostelá.

Os concertos comezarán coa estrea en España da Suite sinfónica 'Galaica', do compositor compostelán Luís Taibo García. A obra, da que se conmemora o primeiro centenario da súa composición, foi recuperada polos musicólogos Beatriz e Alberto Cancela dentro do proxecto 'Descubrindo nosas músicas'.

Ademais, ambos os concertos concluirán coa obra 'Scheherezade', de Rimski-Kórsakov (1844-1908), inspirada en 'As mil e unhas noites', unha recompilación de contos árabes do Oriente Medio medieval. É a partitura máis importante e popular do compositor ruso.