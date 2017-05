Expertos debaten en Galicia sobre a eficacia da tripla terapia antirretroviral contra o VIH

A localidade lucense de Monforte de Lemos acolleu a reunión 'Debates en VIH: abordaxe integral do paciente en VIH', a iniciativa de Gilead Sciences, na que destacados doutores no campo do VIH debateron sobre os beneficios da tripla terapia antirretroviral baseada nun backbone en contraposición a outras alternativas emerxentes.

O obxectivo da sesión foi pór en contexto e debater as alternativas terapéuticas que existen, así como analizar a súa evidencia científica, a fin de revisar e confirmar o uso apropiado da tripla terapia por "a súa superioridade en termos de eficacia, durabilidade e tolerabilidade" fronte a terapias alternativas tales como a biterapia.

Un dos temas nos que todos os expertos coincidiron é que os profesionais sanitarios e os seus pacientes "deben reevaluar o impacto que teñen a medio e longo prazo o VIH e a acumulación de toxicidades dos tratamentos antirretrovirais".

Ademais, destacaron que as terapias recentemente dispoñibles e futuras van cara a fármacos con "menor toxicidade" con "altísimas taxas de eficacia", en xeral en pastilla única ou en formas de liberación prolongada.

En particular, durante a xornada destacouse que recentemente se aprobou un novo antirretroviral, TAF, como parte do backbone, que demostrou "un beneficio na redución das toxicidades fronte aos backbones máis antigos", a nivel renal, óseo e sen asociación a un aumento do risco cardiovascular, conseguindo ao mesmo tempo elevadas taxas de eficacia.

A tripla terapia é "o estándar de tratamento actual" e "existe un enorme soporte científico que avala este concepto", apuntaron os expertos, que resaltan que existen datos preliminares que fan pensar que, en determinados tipos de pacientes, "reducir o número de fármacos podería ser igual de eficaz".

"Está confirmado que a eficacia da monoterapia é inferior á tripla terapia, polo que a súa utilidade na clínica tamén está limitada a pacientes concretos", dixeron desde Gilead Sciencies.

COMORBILIDADES

Durante o encontro púxose de manifesto o reto que teñen os especialistas, manexar as comorbilidades e toxicidades que aparecen nesta poboación que vai envellecendo. Para iso, é necesario que estes pacientes "envellezan da mellor forma posible, detectando precozmente as comorbilidades e tratándoas adecuadamente, así como sendo proactivo no cambio a tratamentos con menores toxicidades".

De feito, as necesidades médicas non cubertas que se presentan aos profesionais na actualidade son todas aquelas derivadas das comorbilidades: manexo da osteoporose e da enfermidade cardiovascular.