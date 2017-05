Dispáranse as vivendas de segunda man en Galicia

As vendas de vivendas de segunda man disparáronse en Galicia no pasado ano ata acadar un 30%, fronte ao mercado de compra-venda de novas vivendas que baixou un 27%. En todo caso, as cifras mostran que o mercado inmobiliario se volveu a activar no país cunha suba dun 7% en 2016.

Imaxe idílica da urbanización Sol Miñor en Gondomar

Os galegos elixen as segundas vivendas porque son máis económicas e porque os prezos apenas subiron con respecto aos anos da crise. Pola súa banda, as grandes promocións inmobiliarias seguen que se fixeron nos anos do “boom” seguen vendendo moi a modiño as súas vivendas. Así, en Galicia hai un stock de 25.200 vivendas aínda sen vender.

A maior parte delas atópanse nas grandes cidades e en lugares turísticos, como as Rías Baixas ou a Mariña lucense. En todo caso, a súa venda está máis ralentizada nalgunhas zonas, sobre todo, nas zonas turísticas xa que se consideran como segundas vivendas e, polo tanto, non son prioritarias.