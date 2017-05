A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, denunciou un novo "pelotazo á corrupción" do Partido Popular no municipio pontevedrés de Sanxenxo e preguntoulle ao presidente da Xunta e dos populares galegos, Alberto Núñez Feijóo, se o "apadriñará".

A líder do Bloque pronunciouse deste xeito nunha rolda de prensa ofrecida este luns en Santiago despois de que o pasado venres transcendese que Telmo Martín (PP) volverá ser alcalde desta localidade tras asinar un pacto coa formación independente Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL) que encabeza o actual rexedor, Gonzalo Pita, quen rompe o tripartito de goberno co PSOE e BNG.

Na súa intervención, Ana Pontón cualificou de "esperpéntica" esta situación que, na súa opinión, "demostra ata que punto o Partido Popular está nervioso ante as próximas eleccións municipais". "Está disposto a todo --o PP-- con tal de perpetuarse no poder", denunciou a dirixente nacionalista, que considera que este novo pacto tamén deixa ver "o compromiso de Feijóo e de Alfonso Rueda na loita contra a corrupción".

E é que para a líder nacionalista "detrás desta operación" hai "unha mestura de cambio de cadeiras e intereses urbanísticos". "Detrás están son os intereses urbanísticos de Telmo Martín e non os do Concello", advertiu para augurar que "o tempo porá as cousas no seu lugar" e permitirá ver se os "problemas" que teñen "algunhas das promocións de Telmo Martín" neste municipio "acaban solucionados desde a alcaldía".

"FALTA DE COMPROMISO" DO PP

"Estamos ante un novo pelotazo urbanístico e á democracia que pon de manifesto a falta de compromiso do PP cuns municipios nos que os cidadáns saiban que quen os gobernan están para defender o interese xeral e non intereses privados", sinalou.

Fronte a iso, trasladou o apoio do BNG ao seu grupo municipal de Sanxenxo. Ademais, asegurou sentirse "moi orgullosa" do traballo que desenvolvido polos integrantes do BNG no municipio quen, segundo indicou, presentáronse ás pasadas municipais para promover un cambio político despois de "anos de desastre urbanístico do PP".

"Telmo Martín representa o modelo urbanístico do PP", asegurou para reclamar que "non se continúe con esta operación" e pedir a "todos os axentes implicados" que "entren en razón".