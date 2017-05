Paulo Carril encabeza a candidatura de consenso para relevar a Suso Seixo á fronte da CIG

O secretario de organización da CIG no últimos catro anos, Paulo Carril, encabeza a candidatura "unitaria" para a nova executiva confederal que elixirá a central nacionalista no seu VII congreso, este sábado 27 e domingo 28 de maio en Santiago. Deste xeito, e aínda que ata 48 horas antes do inicio do conclave se poden presentar candidaturas, Carril previsiblemente sucederá a Suso Seixo, á fronte da CIG durante os últimos 16 anos.

Suso Seixo (CIG), no centro | Fonte: Europa Press

Paulo Carril pasou a ocupar a Secretaría de Organización da CIG en 2013, tras 12 anos como secretario comarcal na Coruña --precisamente desde 2001, momento no que arrincou o primeiro mandato de Seixo--. En rolda de prensa xunto á secretaria de Mulleres da CIG, Margarida Corral, e o responsable de Comunicación, Francisco Miranda Vigo, Suso Seixo presentou o congreso que terá por lema 'Coa CIG somos máis fortes'. Tras pactarse a candidatura de Carril, sinalou que non se prevén sorpresas.

NOVA FOLGA XERAL

A central pretende, segundo subliñou Seixo, remarcar a idea de que "se está agudizando a loita de clases" a pesar de que "se fomente o individualismo e a insolidariedade" nun contexto no que "o neoliberalismo" transmite que as clases "xa non existen".

Os documentos que debaterá a organización esta fin de semana recollen ideas como que se dan as circunstancias para a convocatoria dunha nova folga xeral e críticas ao modelo socioeconómico do Estado español e da Unión Europea (UE).

A pesar da nova configuración no Congreso dos Deputados, e a presenza de forzas de esquerda, "non se está facendo nada" para botar abaixo as "políticas regresivas" dos últimos anos no apartado laboral, din.

"COMPADREO E ENTREGUISMO"

"Non vale calquera sindicato", advertiu Suso Seixo, entre reproches a UXT e CC.OO., aos que acusou de "non promover a contestación e a mobilización". Ao contrario, ao seu xuízo, as organizacións de ámbito estatal "seguen a política de colaboración, compadreo e entreguismo ao poder político".

Por iso, sinalou a unidade, aínda que desde un punto de vista "teórico" sería algo de "necesidade", é "difícil" cando existen "prácticas contrapostas".

Preguntado polo chamamento de Ramón Sarmiento tras tomar as rendas de CC.OO. en Galicia a semana pasada, Seixo apuntou que un momento de "proba moi clara" darase en breve, cando as centrais teñan que votar a proposta que leva a CIG no seo do Consello Galego de Relacións Laborais para lograr un acordo "interprofesional" sobre a estrutura da negociación colectiva.

O obxectivo, segundo expuxo, é que os convenios no ámbito galego "teñan prevalencia" sobre os do Estado. Se UXT e CC.OO. o asinan, segundo dixo, "poden abrir un camiño" cara a esa unidade.

QUE A NOVA CIG SE CONSOLIDE

Ao mesmo tempo, tamén esperou que a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) apoie esta iniciativa, tras recibir Suso Seixo unha comunicación favorable --de "total coincidencia"-- do actual presidente, Antón Arias. "Esperamos que este compromiso se concrete con este acordo", agregou.

Así mesmo, engadiu que espera que "a actual dirección se vaia consolidando", sobre a "conflitividade interna importante" que sofre a patronal galega, dividida entre as provincias do norte e o sur polo rexeitamento destes últimos a Arias, impulsado por Antonio Fontenla --quen, á súa vez, foi líder da CEG entre 2001 e 2013--.

Seixo reprobou que a UE sexa cada vez "máis antisocial e máis antidemocrática", con posturas mesmo "antihumanitarias". Neste contexto, lamentou que Galicia "cada vez ocupa un papel máis marxinal e dependente", con "moitos miles de galegos", sobre todo novos, tendo que optar pola emigración, e clamou por un marco galego de relacións laborais "con plenas competencias".

No relativo ao ámbito organizativo, apostou por "mellorar nos métodos de traballo", mediante un sindicato "cada vez máis próximo" aos traballadores, cun funcionamento "moi participativo" e unha actitude "contraria ao pacto social".